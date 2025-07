Enfermeira encontrada morta em apartamento do namorado Família contesta versão de suicídio e aponta histórico de violência Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 31/07/2025 - 19h07 (Atualizado em 31/07/2025 - 19h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA A enfermeira Jamilly Araújo, de 28 anos, foi encontrada morta no apartamento do namorado.

O namorado alega que se tratou de um suicídio, mas a família contesta essa versão.

O relacionamento era marcado por violência, e sinais de luta foram encontrados no local.

A investigação está em andamento, aguardando laudos periciais para esclarecer as circunstâncias da morte.

Mistério e contradições: enfermeira é encontrada morta no apartamento do namorado

A enfermeira Jamile Araújo, de 28 anos, foi encontrada morta no apartamento do namorado, que afirmou à polícia tratar-se de um suicídio. No entanto, familiares e amigos contestam essa versão, citando um relacionamento abusivo marcado por violência.

Preocupada com o desaparecimento de Jamile, a família acionou a polícia após encontrar o corpo no local. O namorado foi detido para prestar depoimento e liberado em seguida. A polícia agora investiga as circunstâncias da morte, analisando evidências encontradas no local.

O cenário no apartamento apresentou inconsistências, com sinais de possível luta corporal sendo investigados por peritos civis e militares. A família aguarda que o laudo pericial traga respostas sobre o ocorrido. A investigação continua, com expectativa de que o laudo necroscópico ofereça um direcionamento para o caso.

Assista ao vídeo - Mistério e contradições: enfermeira é encontrada morta no apartamento do namorado

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!