Entenda tudo o que se sabe sobre o caso da família Carrasco

Entenda o que se sabe sobre o assassinato da família Carrasco (Reprodução/RECORD)

O Cidade Alerta apurou mais informações sobre o assassinato da família Carrasco, que teve como vítimas o casal de idosos Aparecido Roberto Carrasco e Joana Fátima Sanches Carrasco, e o genro deles, Valdinei Souza, em Agudos, interior de São Paulo. O principal suspeito do crime também foi encontrado morto, mas na cidade de Bauru (SP), dias após a tragédia.

Os corpos das vítimas foram encontrados pela esposa de Valdinei e filha do casal de idosos. Ela relatou que o marido tinha saído para caminhar, e como de costume, quando ele praticava atividades físicas, ia até a casa dos sogros. O homem não levou o celular para a caminhada, e isso motivou a mulher ir até a casa dos pais ver se ele estava lá, mas se deparou com o pior.

A suspeita da polícia é de que o autor do crime seja um adolescente de 15 anos, que era vizinho do casal de idosos, e desapareceu no dia do assassinato. Segundo parentes do jovem, ele era usuário de drogas, mas tinha um bom relacionamento com Joana.

No entanto, poucos dias após o seu sumiço, os investigadores encontraram o menino já sem vida em um prédio abandonado. Segundo relatos, ele teria ido com outros três amigos até o local para fazerem o uso de entorpecentes. Os colegas do adolescente disseram que ao saírem da obra, Lucas decidiu voltar para buscar um chinelo, e poucos minutos depois escutaram um barulho alto. Quando viram, o possível autor do crime já estava morto.

Lucas tinha ferimentos em todo o corpo, e a principal lesão foi uma na coluna, que de acordo com legistas, causou sua morte. A provável hipótese levantada pelos policiais é de que o jovem tenha caído do prédio onde estava.

Os amigos do jovem revelaram que ao se depararem com a morte do adolescente, eles abandonaram o local e não chamaram as autoridades porque ficaram com medo.

Assista ao vídeo:

