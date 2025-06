Esposa de Adalberto presta depoimento sobre morte em Interlagos Investigação aponta possível discussão com segurança no kartódromo Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/06/2025 - 20h49 (Atualizado em 11/06/2025 - 20h49 ) twitter

Caso Adalberto: entenda a principal linha de investigação da polícia

A investigação sobre a morte de Adalberto Júnior avança com novas informações. A esposa de Adalberto, Fernanda, compareceu ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para prestar um novo depoimento. A polícia analisa a hipótese de que uma discussão com seguranças pode ter ocorrido no trajeto entre o evento e o estacionamento do kartódromo em Interlagos.

A delegada Ivalda Aleixo destacou que o corpo foi encontrado em um terreno próximo ao kartódromo, sugerindo que Adalberto tentou cortar caminho por uma área em construção. Depoimentos de seguranças já foram colhidos, mas ainda não há indícios claros de agressão física.

A análise das imagens das câmeras de segurança é crucial para a investigação. As autoridades buscam identificar se alguém acompanhou Adalberto ao deixar a área restrita. O caso aguarda resultados de exames toxicológicos e laudos que possam esclarecer a causa da morte.

