Diarista é assassinada com requintes de crueldade no Paraná Companheiro colombiano é suspeito e está foragido Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/06/2025 - 00h05 (Atualizado em 11/06/2025 - 00h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Diarista é morta por companheiro com 30 facadas no Paraná

Benedita Patrícia da Silva Reis, de 36 anos, foi assassinada dentro de sua residência no Paraná com mais de 30 facadas. A filha adolescente encontrou a mãe ferida e pediu ajuda, mas Benedita não resistiu aos ferimentos. O principal suspeito é Jarryson Jaramilo Lopes, colombiano de 40 anos, que fugiu após cometer o crime.

O casal estava junto há cerca de sete anos, apesar das frequentes separações e episódios de violência que nunca foram denunciados às autoridades. Benedita era diarista, natural do Piauí, e vivia com dois filhos menores enquanto seu filho mais velho não morava com ela.

A polícia está em busca do suspeito. Não há registros anteriores de boletins de ocorrência ou medidas protetivas contra Jarryson Lopes. A família clama por justiça diante desta tragédia.

Assista ao vídeo - Diarista é morta por companheiro com 30 facadas no Paraná

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!