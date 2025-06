Homem mata ex-companheira com golpes de faca após término do relacionamento em SP

Dara foi morta com golpes de faca pelo ex-companheiro em Osasco, na região metropolitana de São Paulo. Ela tinha decidido terminar o relacionamento para cuidar da filha, de 5 anos. Porém, Leandro não aceitou o término e decidiu matá-la. Ele ainda lavou o corpo e a casa da ex, para tentar limpar a cena do crime, mas foi preso em flagrante ainda no local.



