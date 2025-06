'Boneca do Mal' mata rival por ciúmes e debocha com facão nas redes sociais

Thayssa da Silva, conhecida como “Boneca do Mal”, é acusada de armar uma emboscada contra Mariane, de 22 anos. A suspeita faz graça na rede social, sempre armada com um facão. As duas tiveram uma briga séria nas redes sociais por conta de ciúmes. Quando Mariane foi até a casa de Thayssa entender o que estava acontecendo, ela foi assassinada. Uma amiga da “Boneca do Mal” ajudou no crime e depois fugiu. Thayssa foi presa e confessou o crime, mas a comparsa segue foragida.



