Traficante Caioba do Comando Vermelho é morto em confronto no Rio Motorista por aplicativo foi obrigado a transportar o corpo Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/06/2025 - 00h01 (Atualizado em 11/06/2025 - 00h01 )

Traficante do Comando Vermelho é morto durante guerra entre facções

Caio da Silva Honorato, conhecido como Caioba, foi morto aos 19 anos durante um confronto entre facções criminosas no Rio de Janeiro. Ele era um dos líderes do Comando Vermelho e foi levado por comparsas para uma unidade de saúde, mas já chegou sem vida. A facção rival TCP comemorou sua morte com tiros e fogos de artifício.

O incidente ocorreu no complexo do Fubá, onde Caioba foi resgatado por colegas no meio da mata. O motorista de aplicativo, que foi forçado a transportar o corpo, relatou que os funcionários da unidade de pronto atendimento se recusaram a recebê-lo, pois ele já estava morto. A Polícia Civil realizou a perícia no local e o corpo foi liberado para o Instituto Médico Legal após reconhecimento por familiares.

Caioba era um ex-miliciano que se tornou chefe de guerra do Comando Vermelho e era responsável por disputas territoriais no Morro do 18. A morte do traficante intensificou a tensão na área, com promessas de retaliação por parte de sua facção. A polícia reforçou o policiamento na região para conter a escalada de violência.

Assista ao vídeo - Traficante do Comando Vermelho é morto durante guerra entre facções

