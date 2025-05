Esquema de tráfico internacional e falsificação descoberto pela Polícia Federal Facção criminosa usava embarcações pequenas para tráfico de drogas e falsificação de documentos Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/05/2025 - 19h32 (Atualizado em 08/05/2025 - 19h32 ) twitter

Exclusivo: Cidade Alerta mostra ação de traficantes do PCC em alto mar; esquema envolve autoridades

A Polícia Federal desvendou um esquema de tráfico internacional de drogas envolvendo uma facção criminosa brasileira conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC). Utilizando pequenas embarcações como veleiros e lanchas, os criminosos transportavam cocaína para a Europa e a África.

Durante as investigações, foram encontradas assinaturas digitais de promotores de Justiça no celular de Adriana Felício, irmã dos suspeitos Rodrigo e Levi Felício. Essas assinaturas seriam usadas para conceder benefícios a presos durante plantões e fins de semana, quando a fiscalização é reduzida.

A operação identificou os irmãos Felício como coordenadores do envio de drogas através do Oceano Atlântico. Vídeos gravados por um velejador mostravam a carga de cocaína sendo transportada e entregue com sucesso.

Rodrigo Felício já havia sido alvo de uma megaoperação policial no passado. A investigação também envolve o advogado Leandro Cordasso, acusado de coordenar os envios de cocaína. A Polícia Federal continua apurando o caso para identificar o papel de cada envolvido e enfraquecer a atuação da organização criminosa.

As defesas de Adriana e dos irmãos Felício ainda não se manifestaram publicamente sobre as acusações.

