‘Esse rapaz não agiu sozinho’, diz advogado da família de Vitória sobre envolvimento de terceiros

A família de Vitória Regina de Souza, de 17 anos, está convencida de que Maicol Salles dos Santos não agiu sozinho no crime, mesmo após sua confissão. O advogado da família, Fábio, destacou contradições no depoimento do suspeito e defendeu uma reconstituição dos fatos para desvendar a participação de outras pessoas. “Esse rapaz não agiu sozinho”, afirmou.

Os advogados enfatizam que a confissão de Maicol apresenta inconsistências significativas. Segundo eles, a ausência de sangue no carro onde o crime teria ocorrido levanta dúvidas sobre a versão apresentada por Maicol. Além disso, ele declarou ter lavado apenas as mãos no local do crime para minimizar sua responsabilidade.

A família está insatisfeita com a conclusão inicial da polícia de que Maicol agiu sozinho. Eles planejam solicitar formalmente uma reconstituição do crime para investigar o possível envolvimento de cúmplices. Apesar do delegado responsável afirmar que não há necessidade dessa reconstituição no momento, a família insiste em buscar respostas mais claras sobre o ocorrido.

