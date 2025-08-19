Ex-companheiro mata mulher em pesqueiro e é preso
José Alves foi encontrado em área de mata após cometer feminicídio
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Jacyra, de 24 anos, foi assassinada por seu ex-companheiro em um pesqueiro na cidade de Sorriso, Mato Grosso. No dia do crime, Jacyra estava com amigas quando o homem a abordou sob o pretexto de entregar uma encomenda e atirou nela com uma arma escondida em uma caixa.
O suspeito fugiu para uma área de mata distante do local do crime e foi posteriormente preso pela polícia. Durante sua detenção e interrogatório, ele confessou o crime sem demonstrar arrependimento e afirmou que esperava evitar ser preso em flagrante por ser réu primário.
Dias antes do assassinato, uma amiga de Jacyra teve um sonho premonitório sobre sua morte e a alertou por mensagem. A família de Jacyra pede justiça pelo ocorrido e destaca a falha das medidas protetivas que frequentemente são desrespeitadas, resultando em tragédias como essa.
Veja também
Daniela se escondeu na casa de amigos, mas Edson fugiu após o crime e é procurado
Cidade Alerta playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!