Ex-companheiro mata mulher em pesqueiro e é preso José Alves foi encontrado em área de mata após cometer feminicídio Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/08/2025 - 20h44 (Atualizado em 19/08/2025 - 20h44 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Jacira Grampola, de 24 anos, foi assassinada pelo ex-companheiro José Alves em um pesqueiro em Sorriso, Mato Grosso.

José abordou Jacira com uma encomenda e atirou nela com uma arma escondida em uma caixa.

Ele fugiu para uma área de mata e foi preso, confessando o crime sem arrependimento.

A família de Jacira destaca a falha das medidas protetivas que não foram respeitadas, levando à tragédia.

Jacyra, de 24 anos, foi assassinada por seu ex-companheiro em um pesqueiro na cidade de Sorriso, Mato Grosso. No dia do crime, Jacyra estava com amigas quando o homem a abordou sob o pretexto de entregar uma encomenda e atirou nela com uma arma escondida em uma caixa.

O suspeito fugiu para uma área de mata distante do local do crime e foi posteriormente preso pela polícia. Durante sua detenção e interrogatório, ele confessou o crime sem demonstrar arrependimento e afirmou que esperava evitar ser preso em flagrante por ser réu primário.

Dias antes do assassinato, uma amiga de Jacyra teve um sonho premonitório sobre sua morte e a alertou por mensagem. A família de Jacyra pede justiça pelo ocorrido e destaca a falha das medidas protetivas que frequentemente são desrespeitadas, resultando em tragédias como essa.

