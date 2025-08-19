Logo R7.com
Cidade Alerta

Ex-companheiro mata mulher em pesqueiro e é preso

José Alves foi encontrado em área de mata após cometer feminicídio

Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7

  • Jacira Grampola, de 24 anos, foi assassinada pelo ex-companheiro José Alves em um pesqueiro em Sorriso, Mato Grosso.
  • José abordou Jacira com uma encomenda e atirou nela com uma arma escondida em uma caixa.
  • Ele fugiu para uma área de mata e foi preso, confessando o crime sem arrependimento.
  • A família de Jacira destaca a falha das medidas protetivas que não foram respeitadas, levando à tragédia.

 

Jacyra, de 24 anos, foi assassinada por seu ex-companheiro em um pesqueiro na cidade de Sorriso, Mato Grosso. No dia do crime, Jacyra estava com amigas quando o homem a abordou sob o pretexto de entregar uma encomenda e atirou nela com uma arma escondida em uma caixa.

O suspeito fugiu para uma área de mata distante do local do crime e foi posteriormente preso pela polícia. Durante sua detenção e interrogatório, ele confessou o crime sem demonstrar arrependimento e afirmou que esperava evitar ser preso em flagrante por ser réu primário.

Dias antes do assassinato, uma amiga de Jacyra teve um sonho premonitório sobre sua morte e a alertou por mensagem. A família de Jacyra pede justiça pelo ocorrido e destaca a falha das medidas protetivas que frequentemente são desrespeitadas, resultando em tragédias como essa.

