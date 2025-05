Ex-companheiro mata mulher na frente do filho após descumprir medida protetiva Dion Marcos perseguiu Lucineide após separação até cometer o crime Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/05/2025 - 23h39 (Atualizado em 13/05/2025 - 23h39 ) twitter

Mulher é assassinada pelo ex-namorado na frente do filho pequeno

Lucineide decidiu terminar um relacionamento de nove anos com Dion Marcos após ser agredida durante uma discussão. Ela saiu de casa diretamente para a delegacia, onde obteve uma medida protetiva contra ele. Mudou-se para a casa da mãe buscando segurança. Contudo, Dion começou a persegui-la, violando a medida protetiva.

No dia do crime, Dion abordou Lucineide enquanto ela buscava seu filho pequeno na van escolar. Após tentar reatar o relacionamento sem sucesso, ele disparou três vezes contra ela na frente do filho. Dion fugiu após o ataque e ainda não foi localizado pela polícia.

A família de Lucineide havia instalado câmeras de segurança devido às ameaças constantes feitas por Dion. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o caso enquanto Dion permanece foragido. A família busca justiça diante dessa tragédia.

