Ex-marido foragido é suspeito no desaparecimento de Beatriz em Serra Negra (SP)

Caso Beatriz: testemunha de agressão conta o que via na casa de mulher desaparecida

A Polícia Civil investiga o desaparecimento de Beatriz, funcionária de um hotel em Serra Negra, São Paulo. Seu ex-marido Thiago é considerado o principal suspeito e está foragido. Após uma separação recente, Beatriz vivia sob constante vigilância e agressões ao longo dos 14 anos de casamento. Mesmo após a separação, ela temia ser encontrada por Thiago.

Vizinhos confirmaram os episódios de violência doméstica enfrentados por Beatriz. Ela confidenciou que não podia usar o banheiro sem ser monitorada. O filho do casal, com 8 anos, está sob os cuidados da avó materna. As buscas por Beatriz incluem o uso de cães farejadores, mas ainda não há pistas concretas.

Thiago foi informado judicialmente para manter distância devido às denúncias de violência. No entanto, suspeita-se que ele continuava monitorando Beatriz na área onde trabalhava instalando encanamentos.

A família de Beatriz pede maior apoio das forças de segurança nas buscas pela desaparecida, temendo que ela se torne mais uma vítima dos crescentes casos de feminicídio no país.

Assista em vídeo - Caso Beatriz: testemunha de agressão conta o que via na casa de mulher desaparecida

