Idosa é morta atropelada poucos dias após vencer um câncer agressivo na Grande São Paulo

Dona Célia foi atropelada e morta poucos dias após vencer uma batalha contra um câncer de mama agressivo em Embu das Artes, na Grande São Paulo. Segundo a família, ela havia retornado para casa depois do tratamento e, animada com a recuperação, pediu para retomar as atividades cotidianas. Foi ao mercado, passou na padaria e, na volta, foi atingida por um carro. O motorista não parou para prestar socorro e fugiu do local. A família de Célia agora pede ajuda ao Cidade Alerta para localizar o responsável pelo atropelamento. O caso está sendo investigado pelas autoridades locais.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!