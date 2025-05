Ex-namorado rebate acusações de violência em entrevista ao Cidade Alerta Secretaria de Segurança Pública confirma três boletins de ocorrência contra Jacsland Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/05/2025 - 23h50 (Atualizado em 09/05/2025 - 23h50 ) twitter

Cidade Alerta fala com homem acusado de violência pela ex-companheira blogueira

Vanessa, uma influenciadora digital, relatou ao Cidade Alerta sofrer ameaças e perseguições de seu ex-namorado, Jacsland. Ela também acusa Jacsland de agressões a outras pessoas. Em entrevista ao programa, Jacsland negou essas acusações e apresentou prints que alegam tentativas de extorsão por parte de Vanessa, incluindo um pedido de R$25 mil para retirar as denúncias. A Secretaria de Segurança Pública confirmou três denúncias contra ele.

Vanessa negou as acusações de extorsão e associou suas alegações ao término conturbado do relacionamento breve que tiveram. Ela afirmou que Jacsland desrespeitou uma medida protetiva ao contatá-la novamente. Jacsland admitiu ter gravado um áudio agressivo, mas disse que era destinado a um amigo dela após sentir-se ameaçado. As disputas judiciais continuam com Jacsland acusando Vanessa de calúnia e difamação.

