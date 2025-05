Chefe de facção criminosa da Bahia é preso na Grande São Paulo durante operação da Polícia Civil

O chefe de uma facção criminosa da Bahia foi preso na Grande São Paulo durante uma operação da Polícia Civil. Claudir Barbosa, ou Hulk, como é chamado pelos colegas do crime, é suspeito de ser o mandante da execução de três adolescentes no ano passado. Ele também tem envolvimento em mais um homicídio ocorrido no começo do ano.



