Exclusivo: Cidade Alerta entra na casa de Edna, idosa encontrada morta durante buscas por Vitória

O Cidade Alerta entrou na casa de Edna de Oliveira, de 65 anos, para conhecer a idosa que foi encontrada morta durante as buscas por Vitória Regina de Souza. A melhor amiga dela, Matilde, contou como era a rotina da vítima. A idosa trabalhou como cuidadora na casa da família do suspeito Maicol Antonio, o único preso até o momento. Edna ainda teria uma ficha criminal extensa, com delitos como estelionato, furto e tráfico de drogas. A polícia procura uma possível ligação entre os casos.

