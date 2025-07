Exclusivo: Cidade Alerta revela mensagens entre garoto que matou a família e sua namorada Cidade Alerta|Do canal CidadeAlertaRecord no YouTube 01/07/2025 - 19h31 (Atualizado em 06/07/2025 - 02h30 ) twitter

O Cidade Alerta teve acesso a uma conversa entre o adolescente de 14 anos que matou os pais e o irmão, e a namorada virtual. Nas mensagens, ele fala com frieza sobre o plano de executar toda a família e ainda disse que precisaria antecipar os assassinatos para matar todo mundo antes do pai viajar. A polícia disse que a jovem não foi a mentora, mas incentivou os crimes e se mostrou orgulhosa pela coragem do menino de matar a própria família. Os jovens também planejavam matar a mãe da menina, quando o garoto fosse morar com ela em Mato Grosso. Como o pai da menina viajava muito, ele não seria morto e ainda bancaria os adolescentes após o crime.

