Falha em sequestro relâmpago leva à prisão de um dos envolvidos Homem de 56 anos escapa de tentativa de sequestro após falha no veículo Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/06/2025 - 00h44 (Atualizado em 07/06/2025 - 00h44 )

‘Bandidos trapalhões’ falham em plano de sequestrar homem, e um deles é preso em seguida

Um homem de 56 anos escapou de uma tentativa de sequestro após receber uma mensagem para um falso orçamento. Ao chegar no local combinado, ele foi surpreendido por dois jovens que o colocaram no banco de trás de um carro. No entanto, o veículo não funcionou, permitindo que a vítima escapasse ilesa.

A ação foi registrada por câmeras de segurança, mostrando a confusão dos criminosos ao tentar ligar o carro. Durante a tentativa de fuga, um dos assaltantes disparou duas vezes, mas não conseguiu atingir a vítima, que aproveitou o momento para fugir a pé. A polícia militar foi acionada por moradores que perceberam a movimentação suspeita.

Com o rastreamento iniciado, a polícia localizou um dos suspeitos e o prendeu em flagrante. O detido, que já tinha passagens pela polícia, confessou a intenção de realizar um sequestro relâmpago com transferências via Pix. Ele também revelou a localização de uma espingarda e munições em seu apartamento. O segundo envolvido já foi identificado, mas ainda está foragido.

