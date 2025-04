‘Falou que iria matar todo mundo’, afirma pai de bebê morta pelo bisavô em explosão criminosa Segundo testemunhas, o crime que aconteceu em Brasilândia (SP), teria sido motivado pelo atraso no pagamento do aluguel; entenda o caso Cidade Alerta|Do R7 23/04/2025 - 12h47 (Atualizado em 23/04/2025 - 12h47 ) twitter

Bisavô confessa ter provocado explosão em casa que desabou e matou bebê em São Paulo Divulgação/RECORD

O Cidade Alerta trouxe novos detalhes sobre a trágica explosão que resultou no desabamento de uma casa na Brasilândia, zona norte de São Paulo, e na morte de Maitê, de apenas 4 meses. O bisavô da criança, Euclides Ferreira, admitiu ter sido o responsável pela explosão.

Juliana Ferreira, de 30 anos, mãe da bebê e neta de Euclides, está internada em estado grave, assim como sua outra filha, de 12 anos. Ambas ficaram feridas durante o desabamento, que ocorreu após uma explosão de gás no andar inferior da casa, onde o bisavô residia. O idoso foi preso em flagrante, e responderá por homicídio e lesão corporal.

Segundo testemunhas, na noite anterior ao crime, Euclides foi visto pelas ruas do bairro arrastando um botijão de gás para a sua residência. De acordo com Vinicius, marido de Juliana, houve uma discussão entre o idoso e a esposa pelo atraso no pagamento do aluguel, o que pode ter motivado o crime.

No momento da explosão, estavam em casa Juliana, Maitê, a outra filha e o marido e Euclides, que morava nos cômodos de baixo. Segundo o marido de Juliana, o idoso vinha fazendo acusações e ameaças de morte para a neta e a família. “Vi ele chegando com o botijão e falou que iria matar todo mundo”.

‌



Vizinhos e conhecidos da família se desesperaram com o barulho da explosão. “Eu estava deitada na minha cama quando a janela do meu quarto voou, a janela do quarto da minha mãe foi parar na sala”, relembra uma vizinha.

Após o desabamento, Maitê ficou presa nos escombros por vinte minutos. Os socorristas tentaram manobras de reanimação, mas a bebê não resistiu. Um conhecido da família também tentou ajudar: “Depois que parou o choro [da bebê] já partiu o coração. Não é nem por causa das casas, mas sim pela criança que se foi nessa, né?”, desabafa o rapaz que tentou salvar a vida da bebê de 4 meses.

‌



O idoso responsável pelo crime confessou que deixou o botijão vazar e durante a madrugada, acendeu um fósforo para causar a explosão. Euclides teve 70% do corpo queimado e está internado sob custódia. A polícia segue investigando o caso.

O Cidade Alerta vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 16h30, e aos sábados, às 17h e às 21h, na tela da RECORD.