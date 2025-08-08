Feminicida preso após dois anos foragido
Crime ocorreu na Bahia; prisão foi em São Paulo
João Gustavo Bento Sampaio, de 26 anos, foi preso após viver dois anos foragido pelo assassinato de sua ex-namorada, Reisielli Costa Novas, em Santa Cruz de Cabrália, Bahia. Após cometer o crime em 2023, ele se escondeu em São Paulo, trabalhando informalmente. O deslize que levou à sua captura foi ligar um antigo celular.
A cooperação entre as polícias civis da Bahia e de São Paulo foi crucial para sua localização em Hortolândia. João Gustavo foi surpreendido dormindo durante a prisão.
O relacionamento de cinco meses terminou tragicamente com o assassinato de Reisielli. Durante seu tempo foragido, João Gustavo usou documentos próprios para evitar detecção. Agora detido, ele aguarda transferência para enfrentar a Justiça baiana.
