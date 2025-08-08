Feminicida preso após dois anos foragido Crime ocorreu na Bahia; prisão foi em São Paulo Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/08/2025 - 19h31 (Atualizado em 08/08/2025 - 19h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA João Gustavo Bento Sampaio, de 26 anos, foi preso após dois anos foragido pelo assassinato de sua ex-namorada na Bahia.

Ele se escondia em São Paulo, trabalhando informalmente, até ser localizado por um deslize ao ligar um celular antigo.

A cooperação entre as polícias civis da Bahia e de São Paulo foi essencial para sua captura em Hortolândia.

João Gustavo aguardará transferência para enfrentar a justiça na Bahia.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

João Gustavo Bento Sampaio, de 26 anos, foi preso após viver dois anos foragido pelo assassinato de sua ex-namorada, Reisielli Costa Novas, em Santa Cruz de Cabrália, Bahia. Após cometer o crime em 2023, ele se escondeu em São Paulo, trabalhando informalmente. O deslize que levou à sua captura foi ligar um antigo celular.

A cooperação entre as polícias civis da Bahia e de São Paulo foi crucial para sua localização em Hortolândia. João Gustavo foi surpreendido dormindo durante a prisão.

O relacionamento de cinco meses terminou tragicamente com o assassinato de Reisielli. Durante seu tempo foragido, João Gustavo usou documentos próprios para evitar detecção. Agora detido, ele aguarda transferência para enfrentar a Justiça baiana.

Veja também

‌



O assassinato aconteceu na Bahia e o suspeito foi preso em São Paulo

Cidade Alerta playlist 1 / 9 Modo teatro Reproduzindo Homem tortura e mata jovem de 18 anos e é preso dois anos após o crime Pai de família é morto a facadas após tentar defender mulher de agressões em lanchonete Quatro amigos viajam para cobrar dívida de R$ 1 milhão e desaparecem no Paraná Homem é morto a tiros em bar durante confusão; mãe dele pressentiu o crime Sucesso Roubado: ator de Hollywood que perdeu tudo passa por transformação e reencontra irmão famoso Delegada se disfarça de motorista de aplicativo para flagrar suspeito de assédio Policiais fazem abordagens em busca de suspeitos de balearem agente em Paraisópolis, zona sul de SP Homem é morto a tiros após discussão em bar; atirador seria vizinho da mãe da vítima Identidade de suspeito de balear policial militar em Paraisópolis, em SP, é descoberta

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!