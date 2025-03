Ferramentas do padrasto de Maicol desaparecem antes da descoberta do corpo Equipamentos podem ter sido usados na ocultação do corpo de adolescente Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artifical do R7 12/03/2025 - 22h07 (Atualizado em 12/03/2025 - 22h07 ) twitter

Ferramentas de padrasto de Maicol desapareceram há sete dias; mesmo tempo da descoberta do corpo

As ferramentas pertencentes ao padrasto de Maicol Antonio Salles, suspeito no caso do assassinato de Vitória Regina de Souza, foram encontradas perto do local onde o corpo da jovem foi descoberto. Esses equipamentos estavam desaparecidos há sete dias, coincidindo com a data em que o corpo foi localizado em uma área de mata.

O padrasto de Maicol relatou que as ferramentas, usadas regularmente na propriedade rural, sumiram na mesma semana em que Vitória foi encontrada sem vida. A polícia está investigando a possibilidade de que a pá, enxada e luvas tenham sido utilizadas para ocultar o corpo da adolescente.

A investigação ainda aguarda os resultados de exames de DNA para identificar possíveis vestígios genéticos nas ferramentas. A proximidade da casa de Maicol com o local onde o corpo foi achado levanta suspeitas sobre sua movimentação na noite do crime, já que o local é isolado e de difícil acesso.

Assista em vídeo - Ferramentas de padrasto de Maicol desapareceram há sete dias; mesmo tempo da descoberta do corpo

