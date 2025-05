Festa de noivado acaba em morte em Sorocaba (SP) Luiz Fernando foi espancado e atropelado algumas vezes na saída do local; entenda a motivação do crime Cidade Alerta|Do R7 14/05/2025 - 19h17 (Atualizado em 14/05/2025 - 19h19 ) twitter

Luiz Fernando foi morto por Matheus após tocar na barriga e desejar saúde e felicidade à sua esposa Grávida Reprodução/ RECORD

O Cidade Alerta exibiu o caso do comerciante Luiz Fernando, de 32 anos, que morreu após briga com Matheus em uma festa de noivado em Sorocaba (SP). Sua esposa também foi vítima da agressão, mas está internada com graves lesões.

A vítima decidiu que iria à festa de noivado uma semana antes, na tentativa para se reconciliar com a esposa e se divertir ao lado dos filhos.

Na saída da comemoração, Luiz tocou na barriga de uma mulher grávida, sem saber que era esposa de Matheus. Ele ainda teria desejado felicidades e saúde ao bebê e a mãe, mas Matheus não gostou e foi tomado pelo ciúme, dando início a uma briga.

A discussão foi encerrada com a intervenção de outros convidados e Luiz seguiu seu caminho junto da esposa. O que os dois não esperavam era que Matheus, não satisfeito, seguia o casal.

Segundo informações levantadas pela investigação, Luiz teve um mal-estar e a esposa estacionou o veículo para que ele pudesse respirar. Matheus percebeu que estavam vulneráveis e atropelou os dois, atingindo também o carro da família.

No chão, Luiz Fernando foi espancando diversas vezes por Matheus e supostamente pela família do agressor, que chegou em seguida na cena do crime. A vítima morreu no local com lesões graves.

“Eu pedia para não bater mais nele, me joguei em cima do meu esposo, e o Matheus nos atropelou outras duas vezes”, afirmou a esposa de Luiz Fernando, ao contar sua tentativa de proteger o marido.

As autoridades prenderam Matheus em flagrante, abriram um inquérito para o crime por suspeita de que a família teria participado em peso do ocorrido e esperam por um depoimento oficial da esposa de Luiz, considerada a única testemunha.

Confira a reportagem completa:

