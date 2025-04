Fim da Aliança entre PCC e Comando Vermelho aumenta tensão Divergências internas e disputa por território motivam rompimento Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/04/2025 - 20h26 (Atualizado em 29/04/2025 - 20h26 ) twitter

Chega ao fim aliança histórica entre PCC e Comando Vermelho

A aliança entre as duas maiores facções criminosas do Brasil, PCC e Comando Vermelho, chegou ao fim após menos de três meses. O acordo visava reduzir conflitos no sistema penitenciário e no tráfico de drogas, mas diferenças estruturais e de comando entre os grupos levaram ao rompimento.

As facções emitiram comunicados informando seus membros sobre o fim da trégua, gerando preocupação com possíveis conflitos dentro e fora das prisões. Autoridades já viam a aliança com ceticismo devido às diferenças organizacionais.

