Homem é metralhado por policiais enquanto voltava para casa em São Paulo

William foi abordado e metralhado por policiais em São Paulo. Ele foi acusado de ter cometido um crime e preso, mas conseguiu provar a inocência. Quando foi absolvido, resolveu recomeçar e montou uma empresa com a esposa e com o filho. Porém, quando voltava para casa, dirigindo seu carro de luxo, uma viatura parou ao lado. O veículo de William foi metralhado pelos agentes e o homem morreu na hora. A família agora busca entender o motivo da execução.



