Furtos e tráfico: idosa encontrada morta em buscas por Vitória tinha extensa ficha criminal

Investigadores apontam que Edna de Oliveira Silva, encontrada morta na região de buscas por Vitória, tinha um passado criminoso. A idosa possuía uma extensa ficha criminal com delitos como estelionato, furto e tráfico de drogas. Ela era cuidadora da mãe do padrasto de Maicol dos Santos, único suspeito de envolvimento no caso Vitória preso até agora. Ela era viúva e os filhos moram em Jundiaí (SP).

