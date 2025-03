Geolocalização dos celulares de suspeitos pode determinar os envolvidos na morte de Vitória Cidade Alerta|Do canal CidadeAlertaRecord no YouTube 17/03/2025 - 18h35 (Atualizado em 18/03/2025 - 09h08 ) twitter

A investigação da morte de Vitória Regina de Souza se encaminha para uma conclusão com a aproximação dos resultados finais dos laudos periciais. Eles devem apontar se são da jovem o fio de cabelo e as manchas de sangue encontrados no carro de Maicol, principal suspeito. O advogado da família fala da expectativa para os resultados, especialmente, com a determinação da geolocalização dos celulares dos suspeitos.

