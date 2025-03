Guarda Civil Metropolitana de São Paulo agora é Polícia Municipal Agentes ganham novas atribuições para melhorar a segurança pública Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/03/2025 - 23h54 (Atualizado em 17/03/2025 - 23h54 ) twitter

Prefeito Ricardo Nunes explica impacto da mudança da GCM para Polícia Municipal

A Guarda Civil Metropolitana de São Paulo foi oficialmente transformada em Polícia Municipal. Com essa mudança, os agentes passam a realizar abordagens, revistas pessoais e prisões em flagrante. A tecnologia Smart Sampa continua sendo utilizada para capturar criminosos reconhecidos nas ruas.

O prefeito Ricardo Nunes destacou que a alteração não gerará custos adicionais para a Prefeitura. Os veículos já estão sendo atualizados com a nova identidade visual sem custo extra, enquanto os uniformes serão modificados gradualmente. A expectativa é de que essas mudanças reforcem a segurança na cidade.

Além disso, há planos para aumentar o efetivo policial com a contratação de mais 2.000 agentes, elevando o total para 9.500 policiais municipais. O prefeito enfatizou que a Polícia Municipal trabalhará em conjunto com as Polícias Militar e Civil para garantir maior segurança aos cidadãos paulistanos.

