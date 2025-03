Histórico criminal complica investigação sobre morte de idosa Edna de Oliveira Silva tinha passado criminoso e cuidava de idosa ligada ao caso Vitória Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artifical do R7 12/03/2025 - 23h22 (Atualizado em 12/03/2025 - 23h22 ) twitter

Furtos e tráfico: idosa encontrada morta em buscas por Vitória tinha extensa ficha criminal

A polícia investiga a morte de Edna de Oliveira Silva, encontrada morta em uma área próxima à cachoeira entre Jundiaí e Cajamar. A idosa tinha um passado criminal com delitos como estelionato, furto e tráfico de drogas. Ela trabalhava como cuidadora da mãe do padrasto de Maicol dos Santos, único suspeito preso no caso Vitória.

Relatórios preliminares descartam afogamento como causa da morte, apesar do corpo submerso sem sinais aparentes de violência. A ausência de água nos pulmões e a localização distante da dentadura levantam questões sobre possível agressão antes da morte. As autoridades continuam investigando para esclarecer se há ligação entre o histórico criminal de Edna e sua morte misteriosa.

