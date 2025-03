Homem ataca e faz a própria mãe de refém dentro de casa na zona oeste de São Paulo Cidade Alerta|Do canal CidadeAlertaRecord no YouTube 14/03/2025 - 19h56 (Atualizado em 18/03/2025 - 09h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Na zona oeste de São Paulo, um homem estaria fazendo a própria mãe de refém dentro de casa. O Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar tenta negociar a liberação dela com a ajuda de diversas equipes. A mãe estaria ferida após sofrer golpes com faca. A casa fica na rua Nicola Ciola, no Jardim Paulo VI.

Nosso Whatsapp: https://cidadealerta.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Cidade Alerta: http://r7.com/0Fhv

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Facebook: https://www.facebook.com/CidadeAlertaRecord/

Instagram: https://www.instagram.com/cidadealerta/

‌



Twitter: https://twitter.com/cidadealerta

Site oficial: https://recordtv.r7.com/cidade-alerta

#CidadeAlerta #ReinaldoGottino