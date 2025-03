Homem atropela e mata irmão em concessionária no ABC Paulista Conflito familiar leva a tragédia; polícia investiga motivação Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/03/2025 - 00h01 (Atualizado em 18/03/2025 - 00h01 ) twitter

Homem mata irmão atropelado no ABC paulista e foge após o crime

Jairo foi atropelado e morto pelo próprio irmão Fernando em uma concessionária no ABC paulista. O incidente ocorreu quando Jairo chegava ao trabalho. Fernando fugiu após o crime, mas foi posteriormente detido pela polícia.

O caso revelou um histórico de conflitos entre os irmãos, que viviam no mesmo terreno com seus pais. Fernando havia se mudado para lá após uma separação, reacendendo tensões com Jairo devido ao desejo de abrir uma oficina no local, considerado perigoso por Jairo.

Dias antes do crime, uma discussão acalorada entre eles resultou na intervenção policial. Apesar disso, Fernando retornou à concessionária onde Jairo trabalhava e o atropelou deliberadamente. Ele alegou em depoimento que o ato foi acidental.

A tragédia abalou profundamente a família. A mãe dos irmãos sofre de Alzheimer, e o pai está em estado de choque. A polícia continua investigando o motivo por trás do ato violento enquanto considera transformar a prisão temporária de Fernando em preventiva.

