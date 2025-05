Homem confessa feminicídio após duas semanas de fuga Bruno indica localização do corpo de Bianca após ser preso em Sorocaba (SP) Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/05/2025 - 23h38 (Atualizado em 09/05/2025 - 23h38 ) twitter

Caso Bianca: homem confessa que matou ex-companheira e indica localização do corpo

A polícia prendeu Bruno após ele confessar ter matado sua ex-companheira Bianca e indicar onde ocultou o corpo. O crime ocorreu após um relacionamento conturbado que levou Bianca a solicitar medida protetiva contra Bruno, retirada após ela decidir dar outra chance ao homem com o nascimento do filho do casal.

Bianca desapareceu há duas semanas após sair para uma consulta médica com seu bebê de um mês. Durante uma discussão no carro com Bruno, ele a agrediu e deixou o bebê aos cuidados de uma vizinha antes de fugir. A investigação começou considerando a possibilidade de feminicídio devido à quantidade de sangue encontrada no bebê.

Bruno foi encontrado escondido em uma borracharia em Sorocaba (SP) após denúncia anônima. Ele levou a polícia até uma mata em Araçoiaba da Serra onde abandonou o corpo de Bianca, encontrado em avançado estado de decomposição. O filho do casal está sob custódia do Conselho Tutelar. As autoridades ainda investigam quem deu abrigo a Bruno durante sua fuga.

