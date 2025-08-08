Homem é encontrado morto em fossa de esgoto em Jacareí
Após briga conjugal, Gustavo desaparece e é achado morto em casa
Gustavo Aparecido foi encontrado morto dentro de uma fossa de esgoto em sua residência em Jacareí, São Paulo. Ele estava desaparecido após uma discussão com sua esposa, Débora, que decidiu passar alguns dias fora com a filha.
A polícia foi notificada pelo irmão de Gustavo após ele não ser visto por dias. Gustavo apresentava um corte na cabeça e um objeto perfurante nas costas. A investigação busca imagens de câmeras de segurança para esclarecer as circunstâncias da morte.
Gustavo trabalhava como ajudante de pedreiro e era pai de três filhos. A esposa já foi contatada para prestar depoimento, enquanto parentes e vizinhos continuam sendo ouvidos para entender o que levou à morte trágica.
