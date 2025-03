Homem mata esposa carbonizada em São Paulo após ela descobrir traição Cidade Alerta|Do canal CidadeAlertaRecord no YouTube 19/03/2025 - 19h20 (Atualizado em 20/03/2025 - 01h04 ) twitter

Paulo, casado com Paula Daniele, tentou se aproximar da melhor amiga da esposa, que rejeitou suas investidas e revelou tudo à amiga. Revoltada, Paula anunciou a separação ao marido, que, inconformado, prendeu a mulher no quarto e ateou fogo na casa. Paula morreu carbonizada, enquanto a filha do casal, uma bebê de 1 ano, foi resgatada por parentes que moravam no mesmo terreno. Após o crime, Paulo fugiu, mas minutos depois foi atropelado na Rodovia Régis Bittencourt, que liga São Paulo ao Paraná. Socorrido e hospitalizado, ele confessou o assassinato da esposa.

