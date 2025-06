Idosas revelam rotina como profissionais do sexo no centro de São Paulo Mulheres entre 60 e 75 anos falam sobre suas experiências no Parque da Luz Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/06/2025 - 20h47 (Atualizado em 11/06/2025 - 20h47 ) twitter

Exclusivo: Cidade Alerta conversa com as idosas de programa do centro de São Paulo

Uma reportagem do Cidade Alerta investigou a vida de senhoras que atuam como profissionais do sexo no centro de São Paulo, especificamente no Parque da Luz. As mulheres, com idades entre 60 e 75 anos, buscam clientes para garantir o sustento diário. Pela primeira vez, elas falaram abertamente sobre suas vidas e as razões que as levaram a essa escolha.

Dona Gracinha, de 75 anos, e Dona Cris, de 63 anos, compartilharam suas histórias pessoais. Ambas enfrentam dificuldades financeiras e encontram na prostituição uma maneira de sobreviver. Dona Gracinha relatou que começou a trabalhar na área após enfrentar problemas familiares e a falta de apoio financeiro. Ela expressou o desejo de deixar essa vida, mas afirmou que as condições de vida a mantêm nessa situação.

Dona Cris também falou sobre sua realidade, mencionando que seus filhos desconhecem sua ocupação atual. Ela destacou que a necessidade de pagar as contas a levou a se prostituir. Apesar de não ter orgulho do que faz, ela continua trabalhando para sustentar sua família e terminar a construção de sua casa.

A reportagem trouxe à tona a falta de informação sobre benefícios sociais que poderiam ajudar essas mulheres. Foi sugerido que, caso se enquadrem nos critérios, elas poderiam solicitar o benefício do Loas, que oferece assistência financeira a idosos sem renda. A matéria ressaltou a coragem dessas mulheres em compartilhar suas histórias e a importância de se buscar alternativas para melhorar suas condições de vida.

Exclusivo: Cidade Alerta conversa com as idosas de programa do centro de São Paulo

