Idoso de 81 anos é preso por tentativa de homicídio com gás de cozinha Suspeito tentou explodir casa de vizinhos por suspeita de envolvimento em morte Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/05/2025 - 23h34 (Atualizado em 06/05/2025 - 23h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Idoso fura parede para tentar matar vizinhos com gás de cozinha

Um idoso de 81 anos foi preso após tentar provocar uma explosão na casa de seus vizinhos usando um botijão de gás. A polícia foi acionada quando os moradores sentiram um cheiro forte de gás e descobriram uma mangueira saindo de um buraco na parede.

Os agentes identificaram que o botijão estava conectado à mangueira, permitindo o vazamento de gás na residência vizinha. O idoso, que acreditava que a família vizinha estava envolvida na morte de sua esposa, foi detido em flagrante. A residência das vítimas e do suspeito apresentavam vestígios da tentativa de incêndio.

Segundo relatos, a relação entre as famílias era boa até a morte da esposa do idoso, que faleceu de câncer. Desde então, o comportamento do homem mudou significativamente. Esta foi a terceira vez que ele tentou contra a vida dos vizinhos. A polícia fechou o gás e recolheu o botijão, levando o suspeito para a delegacia.

Assista em vídeo - Idoso fura parede para tentar matar vizinhos com gás de cozinha

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!