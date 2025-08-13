Idoso tem carro incendiado por ex-companheira após ciúmes Incidente ocorreu em São Paulo após término de relação sem compromisso Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/08/2025 - 23h24 (Atualizado em 12/08/2025 - 23h24 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Idoso de 75 anos teve carro incendiado pela ex-companheira após ciúmes.

Cleusa, de 55 anos, não aceitou a proximidade do idoso com uma jovem de 26 anos.

Câmeras de segurança flagraram Cleusa ateando fogo no veículo, que era sua principal fonte de renda.

O caso está sendo investigado como crime de dano, e Marcos conta com o apoio dos vizinhos.

Marcos, um idoso de 75 anos de São Paulo, teve seu carro incendiado pela ex-companheira Cleusa, de 55 anos, após uma crise de ciúmes. Marcos havia sido claro sobre não querer um relacionamento sério, mas Cleusa não aceitou a proximidade dele com Ketlen, uma jovem de 26 anos.

Após insistentes discussões e ameaças, Cleusa foi flagrada por câmeras de segurança ateando fogo no veículo de Marcos, que era sua principal fonte de renda como motorista para coleta de entulhos. O incêndio destruiu completamente o carro e deixou Marcos sem seu meio de sustento.

O caso foi registrado na delegacia como crime de dano e está sob investigação. Apesar das dificuldades enfrentadas, Marcos conta com o apoio dos vizinhos enquanto aguarda uma solução para retomar suas atividades.

Quem incendiou o carro de Marcos e por qual motivo?

Cleusa, ex-companheira de Marcos, incendiou o carro dele após uma crise de ciúmes relacionada à proximidade dele com uma jovem chamada Ketlen.

Qual era a situação do relacionamento entre Marcos e Cleusa?

Marcos, de 75 anos, havia deixado claro que não queria um relacionamento sério com Cleusa, que tem 55 anos.

Qual foi o impacto do incêndio no carro de Marcos?

O incêndio destruiu completamente o carro de Marcos, que era sua principal fonte de renda como motorista para coleta de entulhos, deixando-o sem meio de sustento.

O que foi feito em relação ao incidente?

O caso foi registrado na delegacia como crime de dano e está sob investigação, enquanto Marcos conta com o apoio dos vizinhos até encontrar uma solução para retomar suas atividades.

