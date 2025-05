Imagens mostram últimos momentos de Amanda antes de ser morta pelo ex-marido Separados há dois meses, ciúmes levaram ao crime em Osasco (SP) Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/05/2025 - 23h34 (Atualizado em 22/05/2025 - 23h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Caso Amanda: imagens mostram últimos passos de promotora de eventos morta pelo ex-marido

A polícia divulgou imagens que revelam os momentos finais de Amanda, uma promotora de eventos assassinada pelo ex-marido Carlos Eduardo em Osasco (SP). Após dois meses de separação, Carlos Eduardo foi dominado pelo ciúme ao descobrir que Amanda estava saindo com um amigo deles. Ele aguardou por horas no apartamento dela e a matou por asfixia quando ela retornou.

Após cometer o crime, Carlos Eduardo deixou o local e voltou na madrugada seguinte com o irmão para ocultar o corpo. Eles transportaram o corpo até o rio Tietê, onde foi jogado. As autoridades iniciaram buscas intensas pelo corpo e conduziram nova perícia no carro usado no transporte.

Carlos Eduardo passou por audiência de custódia e sua prisão foi convertida para preventiva. A mãe dele esteve na delegacia, mas preferiu não comentar sobre o caso. As buscas pelo corpo de Amanda devem continuar enquanto as investigações prosseguem para esclarecer todos os detalhes do crime.

Assista em vídeo - Caso Amanda: imagens mostram últimos passos de promotora de eventos morta pelo ex-marido

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!