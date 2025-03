Imagens revelam chegada de assassina à maternidade com bebê roubado Mulher simula parto após matar jovem grávida e retirar bebê em Cuiabá Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/03/2025 - 23h55 (Atualizado em 20/03/2025 - 23h55 ) twitter

Novas imagens mostram assassina de grávida chegando com bebê na maternidade

O caso chocante de uma jovem grávida assassinada para ter seu bebê roubado ganhou novas imagens que mostram a chegada da criminosa à maternidade. Câmeras registraram Emely Azevedo do Sena, de 16 anos, indo até a casa de Nátaly Martins Pereira, onde foi morta brutalmente. Após o crime, Nátaly levou o bebê para um hospital em Cuiabá, fingindo ser a mãe.

A relação entre Nátaly e Emely começou em uma rede social, onde Nátaly ofereceu doar roupas de bebê como parte de um plano para atrair Emely. Na chegada à residência de Nátaly, Emely foi assassinada e enterrada no quintal. Depois disso, Nátaly tentou enganar funcionários do hospital Santa Helena simulando ter dado à luz em casa.

No hospital, exames revelaram que Nátaly não havia tido parto algum. A bebê foi entregue à avó Ana Azevedo e ao pai Edvaldo Fernando após receber alta médica. Nátaly está detida em uma ala isolada do presídio feminino de Cuiabá aguardando julgamento. Enquanto isso, a família de Emely enfrenta a dor da perda junto com a responsabilidade de cuidar da recém-nascida.

Assista em vídeo - Novas imagens mostram assassina de grávida chegando com bebê na maternidade

