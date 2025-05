Influencer Any Awuada presa por venda de perfumes falsificados Nayara Macedo e outras duas pessoas foram detidas em Mogi das Cruzes (SP) Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/05/2025 - 23h28 (Atualizado em 22/05/2025 - 23h28 ) twitter

Any Awuada é presa acusada de movimentar mais de R$ 1 milhão em cosméticos falsificados

Nayara Macedo, conhecida nas redes sociais como Any Awuada, foi presa em Mogi das Cruzes, São Paulo, junto com sua mãe Ângela e outra suspeita. Elas são acusadas de integrar um esquema de venda de perfumes falsificados. Any Awuada ganhou notoriedade após afirmar ter se relacionado com Neymar em uma festa em Araçoiaba da Serra.

As investigações começaram em agosto de 2023 após denúncias de clientes insatisfeitos com a qualidade dos produtos. Durante a operação policial, foram apreendidos frascos de perfumes e um carro importado pertencente à influenciadora. Estima-se que o esquema tenha movimentado mais de R$ 1 milhão.

A perícia revelou que muitos dos produtos não possuíam registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e alguns apresentavam concentrações de substâncias acima do permitido. A Polícia Civil está conduzindo um inquérito para apurar os detalhes do caso.

