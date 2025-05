Chuva causa transtornos em bairros de São Paulo nesta quinta (22)

O helicóptero da ** RECORD ** sobrevoa áreas afetadas por alagamentos severos em São Paulo . O bairro Jaçanã é o mais impactado, com relatos de falta de energia elétrica. No Jardim Brasil, motoristas se arriscam em vias alagadas. Interlagos e outras regiões registram árvores caídas e ventania.



