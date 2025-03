Investigação aponta conexão entre mortes de Edna e Vitória em Cajamar Autoridades suspeitam que assassinatos estejam interligados Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artifical do R7 13/03/2025 - 20h56 (Atualizado em 13/03/2025 - 20h56 ) twitter

Exclusivo: Cidade Alerta entra na casa de Edna, idosa encontrada morta durante buscas por Vitória

A polícia investiga uma possível ligação entre as mortes de Edna de Oliveira, de 63 anos, e Vitória Regina de Souza, de 17 anos, ambas ocorridas em Cajamar. Edna foi encontrada morta próximo ao local onde o corpo de Vitória foi achado. A principal linha de investigação sugere que Edna pode ter sido vítima de “queima de arquivo” por saber demais sobre o homicídio da adolescente.

Edna era diarista e já tinha trabalhado como cuidadora para a família do suspeito Maicol, atualmente preso temporariamente. Laudos preliminares reforçam a conexão dele com o assassinato de Vitória, embora Maicol não tenha confessado o crime nem revelado outras possíveis participações.

Matilde, amiga próxima de Edna, descreveu sua rotina como tranquila e sem inimigos conhecidos, mas mencionou que Edna estava preocupada antes de sua morte. A residência dela permanece intacta com objetos pessoais ainda no lugar.

As investigações iniciais indicam que Vitória foi morta por estrangulamento antes de receber facadas. Enquanto Maicol segue detido, a polícia continua explorando todas as pistas para desvendar se as mortes estão diretamente conectadas.

