Investigação avança após descoberta de empresário morto em Interlagos Adalberto Júnior foi visto pela última vez no kartódromo antes de desaparecer Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/06/2025 - 18h49 (Atualizado em 04/06/2025 - 18h49 )

Cidade Alerta refaz o trajeto do empresário antes de desaparecer no Autódromo de Interlagos (SP)

A investigação sobre a morte de Adalberto Júnior continua no Autódromo de Interlagos. O empresário foi visto pela última vez saindo do restaurante do kartódromo, pegando objetos no carro antes de desaparecer. A equipe do Cidade Alerta refez o trajeto dele até onde seu corpo foi encontrado.

Cães farejadores seguiram o percurso feito por Adalberto. O corpo foi localizado próximo a escavadeiras em uma área em construção. A polícia examina objetos encontrados no local e busca uma câmera possivelmente presa ao capacete do empresário, que pode ter registrado momentos cruciais.

A região onde o corpo foi descoberto é de difícil acesso e fica escura à noite. Investigadores acreditam que Adalberto já estava morto quando levado ao local. Eles analisam câmeras de segurança para entender como ele chegou ao lugar e esclarecer os eventos antes de sua morte.

