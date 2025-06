Caso Adalberto: calça é encontrada em lixeira e levada para análise

A polícia de São Paulo confirmou a descoberta de uma calça em uma lixeira perto do Autódromo de Interlagos, onde o empresário Adalberto Junior foi encontrado morto. A polícia já está em contato com moradores e empresas para obter informações. A peça pode ser uma das roupas desaparecidas do empresário.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!