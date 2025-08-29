Daniel é escolhido por Deus para saber o futuro até o fim dos tempos | O Rico e Lázaro

Por sua fé inabalável, Daniel é escolhido por Deus para saber o futuro até o fim dos tempos. Ele diz que está pronto para sua nova missão, mesmo sendo um simples servo. O anjo fala que haverá um tempo de muita desgraça, mas todos que têm o nome no Livro, serão salvos. Iluminado por Deus, Daniel registra sua história e todas as visões e revelações que recebeu.



