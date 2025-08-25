Belsazar e Nitócris são mortos durante ataque do exército persa | O Rico e Lázaro

Após a mensagem de Deus, Daniel vai até a sala do trono e interpreta a escritura na parede. Ele relembra as atitudes de Nabucodonosor e como ele era temido por todos os outros reinos, presenteado pelo Senhor. No entanto, quando o soberano se entregou à soberba, perdeu o trono e se tornou um animal. Daniel diz que a Babilônia corre grande perigo e, logo depois, Dario invade o palácio e se apresenta como o general do exército do rei Ciro. Belsazar o enfrenta e acaba assassinado. Nitócris se desespera pela morte do filho e é morta logo em seguida. Dario assume o trono da Babilônia em nome do rei Ciro e diz que os antigos oficiais do reino devem obedecê-lo.



