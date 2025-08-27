Daniel é preso e levado à cova dos leões por descumprir decreto de Dario | O Rico e Lázaro

Beroso tenta se aliar a Zac para destruir Daniel, indignado com a nova libertação dos hebreus. No palácio, o sábio hebreu se torna o primeiro-ministro de Dario, enquanto Beroso trama contra ele em conjunto com os sátrapas. Eles sugerem um decreto para que todas as súplicas sejam feitas ao rei Ciro, e cada pessoa que desobedecer e orar para outros deuses, será executada. Logo depois, Daniel é flagrado orando para o Deus hebreu. Dario é convencido a jogá-lo aos leões pelo descumprimento do decreto.



