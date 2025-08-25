Logo R7.com
O Rico e Lázaro

Lázaro enterra o corpo de Joana e promete cumprir o último desejo de sua amada | O Rico e Lázaro

Ele parte para a Babilônia em busca de Zac, para salvá-lo de suas próprias escolhas

O Rico e Lázaro|Do R7

No campo, emocionado, Lázaro enterra o corpo de Joana e diz que voltará à Babilônia para cumprir o último desejo de sua amada. Chorando, ele abraça os filhos e diz que encontrará Zac para salvá-lo da ruína. Na casa de Elga, Rico se recupera do ataque dos persas no palácio. Lázaro se despede da família e parte para a Babilônia, em busca do antigo amigo.

