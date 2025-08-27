Lázaro é hostilizado na cidade por estar com lepra | O Rico e Lázaro
À procura de Zac, ele é salvo por Arioque e Shag-Shag
Muitos hebreus saem da Babilônia após o decreto e Lázaro logo chega na cidade, debilitado por conta da lepra. O povo da cidade o vê e fica apavorado. Ele procura ajuda na casa de Ravina, mas descobre que todos voltaram para Jerusalém. Lázaro é apedrejado pelo povo, mas Arioque e Shag-Shag o reconhecem e logo o salvam da fúria.
