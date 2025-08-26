Anjo Gabriel revela retorno do povo hebreu a Jerusalém para Daniel | O Rico e Lázaro

Daniel anda pela Babilônia e percebe o povo cultuando deuses pagãos. Ele chega ao palácio e ora, preocupado com a desobediência do povo em relação ao Senhor. O sábio pede perdão a Deus pelos pecados que todos têm cometido e por terem se afastado d'Ele. Momentos depois, o anjo Gabriel entra no quarto de Daniel e faz uma revelação a ele. O sábio conta para sua amada que Deus afirmou o retorno do povo hebreu a Jerusalém.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!