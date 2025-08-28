Logo R7.com
O Rico e Lázaro

Zac e Lázaro se reencontram na Babilônia | O Rico e Lázaro

Ele não aceita a ajuda do antigo amigo, mas se emociona ao saber que Joana estava viva e que faleceu recentemente

O Rico e Lázaro|Do R7

Após tanto procurar, Lázaro finalmente encontra Zac na Babilônia. O homem não o reconhece e o expulsa, mas logo fica chocado com o estado do antigo amigo por conta da lepra. Lázaro revela que Joana estava viva por todos esses anos, e o Rico se emociona ao saber que ela faleceu de velhice. Zac descobre que Joana gostaria que ele se entregasse a Deus. Mesmo com a negação, Lázaro diz que não vai desistir do amigo. Assim que chega em casa, Zac lembra dos momentos com Joana e se emociona.

